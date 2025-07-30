Россиянам пояснили, из чего складывается тариф на вывоз мусора

Россиянам напомнили, из чего складывается тариф на вывоз мусора. Плата определяется площадью жилья, а не количеством проживающих. Конституционный суд пояснил, что такой порядок обеспечивает единый для всех собственников подход, цитирует Российское агентство правовой и судебной информации.
Так, в суд обратились жители частных домов. Они подали иск к региональному оператору и заявили, что размер платежей за мусор должен зависеть от количества проживающих. КС заявил, что действующие правила предусматривают расчет по общей площади помещений.
Конституционный суд отметил, что именно указанный подход отражает специфику услуги по обращению с отходами. В инстанции отказали в принятии жалобы.
В Госдуме тем временем сообщили о намерении ввести 13-ю зарплату для учителей. Выплаты планируют назначать тем, кто работает на ОГЭ и ЕГЭ.