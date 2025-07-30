Россиянам пояснили, из чего складывается тариф на вывоз мусора

Россиянам напомнили, из чего складывается тариф на вывоз мусора. Плата определяется площадью жилья, а не количеством проживающих. Конституционный суд пояснил, что такой порядок обеспечивает единый для всех собственников подход, цитирует Российское агентство правовой и судебной информации.