Променад без преград: на пляже «Юбилейный» во Владивостоке убирают временные постройки

Во Владивостоке началась масштабная работа по очистке променада на пляже «Юбилейный» от временных построек. Демонтаж уже коснулся более 10 объектов, которые мешали свободному обзору моря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
По словам мэра дальневосточной столицы Константина Шестакова, инициатива осуществляется при участии предпринимателей, работающих на этой территории, — они поддержали идею администрации сделать зону отдыха более комфортной и открытой.
«Наша основная задача — чтобы с променада было хорошо видно море. Поэтому было принято решение убрать ряд объектов, мешающих этому. Уже видно, как визуально эта территория становится более приятной для отдыха», — сказал глава города.
Константин Шестаков добавил, что всего планируется снести около 35 построек. Это часть комплексного подхода к улучшению пространства у воды, который охватывает и другие локации. Например, в районе около фонтана на набережной Спортивной гавани в прошлом году появился небольшой парк с местами для отдыха и озеленением. В этом году там будет установлена сцена для городских мероприятий.
Также преобразится участок набережной возле улицы Батарейной. Здесь появится спортивная зона у моря: скейт-парк, воркаут-площадка и прозрачное ограждение между водой и прогулочной дорожкой. Все работы планируется провести до конца августа этого года.