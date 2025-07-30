Променад без преград: на пляже «Юбилейный» во Владивостоке убирают временные постройки

Константин Шестаков добавил, что всего планируется снести около 35 построек. Это часть комплексного подхода к улучшению пространства у воды, который охватывает и другие локации. Например, в районе около фонтана на набережной Спортивной гавани в прошлом году появился небольшой парк с местами для отдыха и озеленением. В этом году там будет установлена сцена для городских мероприятий.