Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

Существуют и региональные штрафы для владельцев домашних животных. В частности, в Москве за нарушение правил выгула собак придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена и за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.