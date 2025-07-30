Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

Юрист Харди заявил о штрафе за нарушение правил содержания домашних животных.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» юрист Тимур Харди.

По его словам, правила содержания животных зафиксированы в законе N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Среди них — обеспечение надлежащего ухода за животным, правильное обращение с биологическими отходами, своевременное оказание ветеринарной помощи и соблюдение правил выгула.

«Нарушение этих правил повлечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении — наказание в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан», — предупредил юрист.

Существуют и региональные штрафы для владельцев домашних животных. В частности, в Москве за нарушение правил выгула собак придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена и за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.

За отсутствие прививки от бешенства у животного россиянам придется заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей. А за неправильное захоронение питомца — от 4 до 5 тысяч.