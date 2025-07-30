Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» юрист Тимур Харди.
По его словам, правила содержания животных зафиксированы в законе N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Среди них — обеспечение надлежащего ухода за животным, правильное обращение с биологическими отходами, своевременное оказание ветеринарной помощи и соблюдение правил выгула.
«Нарушение этих правил повлечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении — наказание в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан», — предупредил юрист.
Существуют и региональные штрафы для владельцев домашних животных. В частности, в Москве за нарушение правил выгула собак придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена и за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.
За отсутствие прививки от бешенства у животного россиянам придется заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей. А за неправильное захоронение питомца — от 4 до 5 тысяч.