Учительница из Миссури избежала тюрьмы за совращение 16-летнего ученика

В США, в штате Миссури, 26-летняя учительница Рикки Линн Лафлин избежала тюремного заключения за совращение 16-летнего школьника.
Лафлин, работавшая в школе города Сент-Джеймс, была арестована в октябре 2023 года. Следствие установило, что она отправляла ученику множество непристойных фотографий и видео, в том числе с мастурбацией, требовала присылать ей фото гениталий, а также поцеловала его во время встречи. Позднее она настаивала на сексуальной близости, но получила отказ.
Изначально Лафлин обвинялась по множеству статей, включая хранение детской порнографии и использование несовершеннолетнего в сексуальных целях. Однако, пойдя на сделку со следствием, она признала себя виновной в создании угрозы благополучию ребенка и была приговорена к пяти годам условного заключения, передает телеканал KRCG.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.