Учительница из Миссури избежала тюрьмы за совращение 16-летнего ученика

Лафлин, работавшая в школе города Сент-Джеймс, была арестована в октябре 2023 года. Следствие установило, что она отправляла ученику множество непристойных фотографий и видео, в том числе с мастурбацией, требовала присылать ей фото гениталий, а также поцеловала его во время встречи. Позднее она настаивала на сексуальной близости, но получила отказ.