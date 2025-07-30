Практичная возможность: жители Владивостока могут сами формировать облик города

«Иногда к нам подходят жители ближайших домов и делятся своими замечаниями по проекту. Мол, не учли тот или иной аспект, зря решили поставить лавочки или посадить кусты. Так было и на Кирова, 116, и в сквере им. Кутузова. Но когда проект уже запущен в работу, внести в него существенные изменения практически невозможно. И многих моментов можно было избежать, если бы жители приняли участие в онлайн опросе по своей территории. Ведь именно на основании результатов этого опроса и формируется основная идея территории. Которую потом проектное бюро наполняет деталями, проверяет техническую возможность воплощения. Готовый проект представляют на общественных обсуждениях. И это является последней возможностью высказать свои ожидания и пожелания. Поэтому не нужно ждать, что какой-то “умный дядя” за вас всё решит. Ему этой территорией не пользоваться. Даже если у вас есть только одно пожелание относительной будущего сквера или аллеи, обязательно пройдите по ссылке и заполните опрос. Ведь возможно, ещё несколько человек написали об этом. Значит, это пожелание обязательно учтут при создании проекта», — подчеркивает Янина Батанова.