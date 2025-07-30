Практичная возможность: жители Владивостока могут сами формировать облик города

Горожане проявили себя очень активно, голосуя за то или иное общественное пространство. На голосование было представлено 10 территорий, из которых было выбрано три по наибольшему количеству голосов. Итак, в следующем году будет кипеть работа над преображением территории кампуса ДВФУ, участка на Ивановской, 3−19, и сквера на Кирова, 5−9. Именно этот сквер набрал наибольшее количество голосов — 18 642.
Теперь же стартует самая важная работа, присоединиться к которой приглашают горожан. Жители Владивостока могут поделиться своим мнением — как должно выглядеть готовое пространство? Какие функциональные элементы нужно в него включить? Что следует учесть? Ведь именно жители города как никто лучше знают, чего не хватает территории, которую они видят каждый день.
Как рассказала Янина Батанова, общественный наблюдатель и создатель сообщества активных жителей «Соседи по Второй речке», нередко жители микрорайона выражают мнение уже по факту благоустройства. Однако внести изменения в реализованный проект не представляется возможным.
«Иногда к нам подходят жители ближайших домов и делятся своими замечаниями по проекту. Мол, не учли тот или иной аспект, зря решили поставить лавочки или посадить кусты. Так было и на Кирова, 116, и в сквере им. Кутузова. Но когда проект уже запущен в работу, внести в него существенные изменения практически невозможно. И многих моментов можно было избежать, если бы жители приняли участие в онлайн опросе по своей территории. Ведь именно на основании результатов этого опроса и формируется основная идея территории. Которую потом проектное бюро наполняет деталями, проверяет техническую возможность воплощения. Готовый проект представляют на общественных обсуждениях. И это является последней возможностью высказать свои ожидания и пожелания. Поэтому не нужно ждать, что какой-то “умный дядя” за вас всё решит. Ему этой территорией не пользоваться. Даже если у вас есть только одно пожелание относительной будущего сквера или аллеи, обязательно пройдите по ссылке и заполните опрос. Ведь возможно, ещё несколько человек написали об этом. Значит, это пожелание обязательно учтут при создании проекта», — подчеркивает Янина Батанова.
Оставить свои предложения можно перейдя по ссылкам.
Для сквера на Кирова, 5−9: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/534874/;
для ландшафтно-парковой зоны ДВФУ: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/534962/;
для аллеи на Ивановской, 3−19: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/534954/.
Сбор предложений продлится до 10 августа.
Далее начнётся объёмная работа по систематизации и обобщению результатов опроса.
«Все полученные ответы будут детально изучены. Специалисты используют следующие основные этапы анализа: подготовка данных (проверка достоверности), анализ (подсчет частот встречаемости вариантов ответов, построение графиков и диаграмм для визуального представления результатов, выявление основных потребностей) и формулирование выводов. После того, как архитекторы проанализируют все мнения, они приступят к созданию концепций благоустройства. Затем пройдет еще по одной встрече по каждой территории, где и будут представлены их концепции. Участники смогут внести корректировки, после чего специалисты разработают итоговые дизайн-проекты», — рассказал Степан Васеев, заместитель начальника управления городской среды администрации Владивостока.
Специалист уточнил, что процесс систематизации может занять до нескольких недель, так как важно тщательно проверить и обработать каждое полученное мнение.
«Все мнения и пожелания жителей уникальны. Они помогают раскрыть историю, мифы, легенды и контекст общественного пространства. Среди сложностей систематизации можно выделить такие аспекты, как разнообразие мнений, что усложняет выделение общих направлений развития, и открытые вопросы, которые требуют дополнительной интерпретации. Однако опрос проходит на электронной платформе, что значительно ускоряет работу и повышает точность результатов», — подчеркнул Степан Васеев.
Территории-победители рейтингового голосования национального проекта «Инфраструктура для жизни» преобразятся уже в следующем году. Как именно они будут благоустроены — зависит от жителей Владивостока и их активности в прохождении опроса и участии в обсуждениях.