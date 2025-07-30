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В Минцифре рассказали, что делать при сбоях сети в Новосибирске

Важные финансовые операции лучше проводить заранее через стабильное Wi-Fi-подключение. Мобильный интернет в столице Сибири нередко подводит.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Руководитель департамента Сергей Цукарь заверил, что услуги стационарного интернета, беспроводной сети, телефонной связи и службы экстренной помощи останутся доступными. В организации рекомендуют иметь при себе денежные средства в физической форме на случай возникновения неполадок. Рекомендуется заранее выполнить важные финансовые операции, используя устойчивое Wi-Fi-соединение.

Эксперты советуют предварительно загрузить или распечатать необходимые документы, например, билеты и подтверждения бронирования. Это позволит избежать трудностей в случае отсутствия интернет-соединения. Рекомендуется сохранять на устройствах снимки экрана с расписаниями и другой важной информацией.

Министерство уделяет особое внимание вопросам безопасности. В условиях нестабильного интернета возможно увеличение активности мошенников. Населению рекомендуется игнорировать сомнительные звонки и не раскрывать персональную информацию. Для доступа к банковским приложениям следует использовать только надежные Wi-Fi сети и избегать переходов по подозрительным ссылкам.