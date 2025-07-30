В Минцифре рассказали, что делать при сбоях сети в Новосибирске

Руководитель департамента Сергей Цукарь заверил, что услуги стационарного интернета, беспроводной сети, телефонной связи и службы экстренной помощи останутся доступными. В организации рекомендуют иметь при себе денежные средства в физической форме на случай возникновения неполадок. Рекомендуется заранее выполнить важные финансовые операции, используя устойчивое Wi-Fi-соединение.