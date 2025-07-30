В России вступили в силу стандарты по диагностике и лечению при аборте

В России вступили в силу новые стандарты по диагностике и лечению, назначаемые пациенткам при искусственном аборте. Нормы относятся к сроку 12−22 недели беременности. Решение о смене стандартов приняли в Минздраве России.
В силу вступила, в том числе, норма об обязательном проведении исследований группы крови и резус-фактора и УЗИ. Это необходимо для пациенток со сроком беременности до 12 недель.
Кроме того, вне зависимости от срока беременности для всех женщин теперь предусматривается консультация медицинского психолога. Помимо прочего, назначаются наблюдение среднего и младшего медперсонала и осмотр врачом акушером-гинекологом.
В РФ, между тем, предложили провести проверку компаний в сфере ЖКХ. Это необходимо, чтобы найти неиспользуемые средства.