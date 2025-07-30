Чиновница предложила недовольным красноярцам отправиться на СВО из-за проблем с интернетом

Глава краевого Центра управления регионом Екатерина Кузьминых вызвала общественный резонанс, когда в комментариях к посту в телеграм-канале губернатора предложила тем, кто не может работать без интернета, отправиться на специальную военную операцию (СВО).
Это заявление стало ответом на вопрос одной из пользовательниц о том, как работать красноярцам на удаленке, сталкивающимся с нестабильной работой интернета в регионе.
Комментарий Кузьминых быстро разлетелся по социальным сетям и СМИ, вызвав бурную реакцию. В частности, на слова чиновницы отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она отметила:
«Чиновница из Красноярска решила отправить в зону боевых действий всех, кто жалуется на перебои в работе мобильного интернета. Вообще-то ЦУРы созданы для того, чтобы мониторить сеть и оперативно реагировать на вопросы граждан. Но что-то пошло не так».
Позже Екатерина Кузьминых извинилась за свои слова, назвав их «эмоциональными».
Напомним, что в городе уже пятый день наблюдаются проблемы с доступом в интернет. Накануне о причинах высказался губернатор Котюков.