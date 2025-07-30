Чиновница предложила недовольным красноярцам отправиться на СВО из-за проблем с интернетом

«Чиновница из Красноярска решила отправить в зону боевых действий всех, кто жалуется на перебои в работе мобильного интернета. Вообще-то ЦУРы созданы для того, чтобы мониторить сеть и оперативно реагировать на вопросы граждан. Но что-то пошло не так».