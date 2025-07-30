Новосибирцам с аномалиями цветового зрения запретят водить с 1 сентября

Перечень медицинских противопоказаний разделен на четыре пункта. Первый — психические расстройства и расстройства поведения. К таким относятся шизофрения, расстройства личности, умственная отсталость и прочее. Второй — психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психотропных средств. К таким относятся алкоголизм и наркомания. Третий — болезни нервных систем. В нем указана только эпилепсия. Четвертый — болезни глаза и его придаточного аппарата. Ранее в него входили полная слепота и ахроматопсия.