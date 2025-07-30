Зарплату свыше 200 тыс руб имели 29,9 тыс жителей Иркутской области

Росстат провел выборочное обследование организаций Иркутской области, не включая малый бизнес, чтобы оценить распределение работников по размеру заработной платы. Исследование охватило 1863 организации, и результаты показали, что средняя начисленная заработная плата в регионе составила 95 806 рублей. Об этом КП-Иркутск сообщает Иркутскстат.
— На уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ — 22440 рубля) сложилась средняя зарплата у 59 человек (0,01% работников), ниже этого предела — у 4,4 тыс. человек (0,9%). Доля работников с зарплатой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (20489 рублей) составила 0,8% (4 тыс. человек), — рассказывают в Иркутскстате.
А вот зарплату свыше 200 тысяч рублей имели 29,9 тысячи работников (6,0%).
В некоторых сферах деятельности доля работников с зарплатой не выше средней особенно высока. К примеру, сюда относятся культура, спорт, организация досуга и развлечений — 87,7%, образование — 84,7%, производство пищевых продуктов — 82,8%, здравоохранение и социальные услуги — 82,7%.