Зарплату свыше 200 тыс руб имели 29,9 тыс жителей Иркутской области

— На уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ — 22440 рубля) сложилась средняя зарплата у 59 человек (0,01% работников), ниже этого предела — у 4,4 тыс. человек (0,9%). Доля работников с зарплатой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (20489 рублей) составила 0,8% (4 тыс. человек), — рассказывают в Иркутскстате.