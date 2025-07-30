Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей, могут оказаться в песочнице, птицы способны заразить песок хламидиями, вызывающими орнитоз, сообщили в РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре предупредили, что песочницы, находящиеся во дворах и парках, могут привлекать не только детей, но и животных. Собаки, кошки, грызуны и птицы посещают эти места, оставляя следы своей жизнедеятельности. В результате в песке могут оказаться паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей.
«Среди возможных угроз есть паразитические черви гельминты, которые могут вызывать различные заболевания; кишечные палочки и другие патогенные микроорганизмы, способные вызвать кишечные инфекции; паразитарные инфекции, такие как острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии и эхинококки могут находиться на шерсти животных. Птицы также могут заражать песок хламидиями, вызывающими орнитоз», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что важно обучить детей правилам личной гигиены, необходимо мыть руки с мылом после игры в песочнице и перед едой. Если возможности сделать это нет, то нужно использовать антисептики.
«Прежде чем позволить ребенку играть, осмотрите песочницу. Убедитесь, что песок чистый и не содержит мусора или острых предметов. Если песочница выглядит запущенной или в ней есть следы животных, лучше выбрать другое место для игры», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также посоветовали убедиться, что у ребенка все необходимые прививки сделаны по графику. Они защищают от многих инфекционных заболеваний и снижают риск их распространения.
«Следите за чистотой игрушек, используемых в песочнице. Регулярно мойте их с мылом и водой, чтобы минимизировать риск загрязнения. Не позволяйте детям есть или пить в песочнице. Это поможет избежать попадания песка в рот и снизит риск инфекций», — добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям следить за состоянием здоровья ребенка. Если он чувствует себя плохо или у него есть симптомы болезни, следует не приводить его на площадку.