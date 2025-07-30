Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей

В Роспотребнадзоре предупредили, что песочницы, находящиеся во дворах и парках, могут привлекать не только детей, но и животных. Собаки, кошки, грызуны и птицы посещают эти места, оставляя следы своей жизнедеятельности. В результате в песке могут оказаться паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей.