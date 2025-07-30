Депутат Госдумы рассказал о пересчете пенсий с 1 августа

«С 1 августа 2025 года Социальный фонд России начнёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Основанием для этого станет информация о трудовой деятельности граждан в 2024 году и суммах страховых взносов, перечисленных работодателями. Самое важное: всё произойдёт автоматически, обращаться в СФР или подавать заявление не требуется. Эта индексация касается исключительно тех, кто официально трудился, и за кого в прошлом году производились обязательные отчисления в пенсионную систему», — сказал он.