Депутат Госдумы рассказал о пересчете пенсий с 1 августа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Соцфонд с 1 августа автоматически начнет перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
«С 1 августа 2025 года Социальный фонд России начнёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Основанием для этого станет информация о трудовой деятельности граждан в 2024 году и суммах страховых взносов, перечисленных работодателями. Самое важное: всё произойдёт автоматически, обращаться в СФР или подавать заявление не требуется. Эта индексация касается исключительно тех, кто официально трудился, и за кого в прошлом году производились обязательные отчисления в пенсионную систему», — сказал он.
По словам парламентария, процедура базируется на системе пенсионных коэффициентов и зависит от суммы страховых взносов.
«Но даже если человек заработал больше, прибавка не может превысить установленный лимит — три коэффициента. В 2025 году один балл оценивается в 145 рублей 69 копеек, а значит, максимум, на который может увеличиться пенсия с августа, составляет 437 рублей семь копеек. Именно эту сумму получат те, за кого поступили взносы, соответствующие трём пенсионным коэффициентам», — отметил собеседник агентства.
При этом, уточнил депутат, смысл нововведения — не в единовременном росте выплат, а в учете факта продолжающейся трудовой деятельности. Формально пенсия остается фиксированной, но ежегодно 1 августа ее могут корректировать, если человек не прекращает работать, добавил он.
«Отдельный интерес представляет ситуация с увольнением. После завершения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех тех повышений, которые применялись к пенсиям неработающих за время его трудоустройства. Фиксированная часть также подлежит восстановлению. Но здесь важен нюанс: перерасчёт начнётся только с месяца, следующего за увольнением, и чтобы получить выплаты без задержек, лучше уходить в последний день месяца», — добавил парламентарий.
Как пояснил Говырин, расчеты основаны на данных индивидуального (персонифицированного) учета, причем в каждом случае сумма рассчитывается персонально, а сведения о перерасчете можно отследить через выписку в личном кабинете на портале «Госуслуги».