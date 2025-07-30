Врач рассказал, как жаркая ночь негативно влияет на отдых во время сна

Летняя жара может испортить настроение и серьезно повлиять на качество сна. Высокая температура в спальне мешает телу нормально отдыхать и восстанавливаться. Особенно страдает мозг, которому ночью нужно «перезагружаться», но вместо этого он вынужден бороться с перегревом. Об этом KP.RU рассказал известный врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.