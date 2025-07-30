Врач рассказал, как жаркая ночь негативно влияет на отдых во время сна

Летняя жара может испортить настроение и серьезно повлиять на качество сна. Высокая температура в спальне мешает телу нормально отдыхать и восстанавливаться. Особенно страдает мозг, которому ночью нужно «перезагружаться», но вместо этого он вынужден бороться с перегревом. Об этом KP.RU рассказал известный врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.
— Если в спальне слишком высокая температура, у нас активизируются механизмы терморегуляции. Человек усиленно потеет, испаряя влагу. С одной стороны, на такое охлаждение организм мобилизует дополнительные ресурсы. «Отвлекаясь» на это, мозг уделяет меньше внимания другим процессам, — объяснил профессор.
В итоге человек спит плохо, чаще просыпается, хуже восстанавливается, а наутро чувствует себя разбитым и уставшим. Дополнительно жара может вызывать тепловой стресс, усиливая тревожность, и это еще больше мешает заснуть.
Чтобы улучшить сон в душную ночь, врач советует не есть тяжелую пищу перед сном, ограничить кофеин, пользоваться кондиционером или охлаждающим постельным бельем, а также попробовать расслабляющие ароматы вроде лаванды.