Юрист рассказал, за что могут наказать хозяев домашних животных

Согласно закону, владельцы обязаны обеспечивать животным надлежащий уход, вовремя обращаться к ветеринару, контролировать размножение и правильно утилизировать биологические отходы. При выгуле необходимо соблюдать безопасность людей и других животных, а также не допускать свободного перемещения питомца в неположенных местах. За первое нарушение правил обычно выносится предупреждение, а при повторном — штраф от 1500 до 3000 рублей.