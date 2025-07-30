Юрист рассказал, за что могут наказать хозяев домашних животных

Владельцы домашних животных могут столкнуться с штрафами за несоблюдение правил их содержания. Об этом рассказал юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм». Основные требования к хозяевам питомцев закреплены в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными».
Согласно закону, владельцы обязаны обеспечивать животным надлежащий уход, вовремя обращаться к ветеринару, контролировать размножение и правильно утилизировать биологические отходы. При выгуле необходимо соблюдать безопасность людей и других животных, а также не допускать свободного перемещения питомца в неположенных местах. За первое нарушение правил обычно выносится предупреждение, а при повторном — штраф от 1500 до 3000 рублей.
В регионах действуют дополнительные штрафные санкции. Например, в Москве выгул собаки без поводка и намордника в общественных местах, включая магазины, детские площадки и транспорт, карается штрафом от 1000 до 2000 рублей. Такое же наказание грозит за отказ убирать за питомцем. Отсутствие прививки от бешенства может обойтись хозяину в 1000—1500 рублей.
Отдельные штрафы предусмотрены за неправильное захоронение животных. После смерти питомца необходимо обратиться к ветеринару, который подскажет порядок действий. Закапывать животное во дворе или в поле запрещено — за это грозит штраф от 4000 до 5000 рублей.
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