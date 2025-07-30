Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Для поддержания здоровья необходимо заниматься спортом по полтора часа с частотой три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
«Адекватный уровень физической активности ежедневно, физкультура в формате полуторачасовых тренировок каждые двое-трое суток — то есть это три-четыре занятия в неделю. Это именно то, что нужно», — сказал он.
Подсчет активности с помощью шагомера на телефоне является лишь имитацией физической активности, считает Вахляев.
«На мой взгляд, это, наоборот, отталкивает от адекватной физкультуры. Это не дает того полезного эффекта, о котором мы, кардиологи, говорим, но создает иллюзию, что вы подвигались — и как будто что-то для себя сделали», — добавил врач.