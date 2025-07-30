Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

«На мой взгляд, это, наоборот, отталкивает от адекватной физкультуры. Это не дает того полезного эффекта, о котором мы, кардиологи, говорим, но создает иллюзию, что вы подвигались — и как будто что-то для себя сделали», — добавил врач.