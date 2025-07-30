Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Ситуация с кормовой базой для амурских тигров в Хабаровском крае, где этот вид особенно ощутил последствия африканской чумы свиней (АЧС), нормализуется, численность дикого кабана восстанавливается, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
По его словам, тигр в отсутствие кабана, который является одним из его основных кормовых объектов, переключается на других копытных, в том числе оленей. Поэтому, например, в Приморье, где их много, проблемы с кормовой базой для этого хищника нет.
«Есть проблема в Хабаровском крае, особенно на севере. Там совокупная численность копытных в северных районах местами незначительна, и потеря каждого вида — уже проблема. Поэтому в Хабаровском крае была больше естественная гибель тигров, численность снизилась. Сейчас постепенно ситуация восстанавливается, восстанавливается численность кабана», — сказал Арамилев в ходе пресс-тура в Лазовский заповедник в Приморье, посвященного Международному дню тигра.
По его словам, ситуация будет улучшаться с каждым годом, если не будет нового заноса АЧС.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Декларацию по сохранению тигра подписали представители 13 стран, на территории которых обитают тигры.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.