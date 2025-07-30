В Новосибирске автобус № 3 два месяца будет ходить по-другому

В прямом направлении они проследуют по Кропоткина, затем по Республиканской, далее по Авиастроителей, сделают правый поворот на Трикотажную, затем выполнят разворот и вновь поедут по Трикотажной, затем по Авиастроителей, далее — по действующей схеме. В обратном направлении транспорт будет двигаться по Авиастроителей, Республиканской, Кропоткина, после чего продолжит движение по обычной схеме.