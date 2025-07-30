Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске автобус № 3 два месяца будет ходить по-другому

Изменения будут действовать с 30 июля по 29 сентября.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: BFM.RU- Новосибирск

С сегодняшнего дня автобус № 3 в Новосибирске будет ходить по изменённой схеме движения. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, ограничения продлятся до 29 сентября.

Это связано с закрытием проезжей части на участке улице Республиканской между улицами Кропоткина и Трикотажной. Здесь ООО «НТСК» проводит ремонтные работы на теплотрассе.

Чтобы объехать закрытый участок, автобусы по маршруту № 3 будут ходить по следующей схеме:

В прямом направлении они проследуют по Кропоткина, затем по Республиканской, далее по Авиастроителей, сделают правый поворот на Трикотажную, затем выполнят разворот и вновь поедут по Трикотажной, затем по Авиастроителей, далее — по действующей схеме. В обратном направлении транспорт будет двигаться по Авиастроителей, Республиканской, Кропоткина, после чего продолжит движение по обычной схеме.

Пассажирам необходимо учитывать изменения в маршруте.