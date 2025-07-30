Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату за работу во время ЕГЭ

Миронов заявил, что за напряжённый труд в период провидения ОГЭ и ЕГЭ педагогам редко и мало доплачивают.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что учителям, участвующим в проведении основного и единого государственных экзаменов, следует выплачивать тринадцатую зарплату, следует из его предложения, которое он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«В целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ, представляется необходимым установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную по характеру ежегодной премии (“тринадцатой зарплате”)», — отмечается в письме.

В беседе с РИА Новости депутат заявил, что за напряжённый труд в период провидения ОГЭ и ЕГЭ педагогам редко и мало доплачивают. Миронов подчеркнул, что такая проблемная ситуация характерна для большинства регионов РФ.

По его словам, при ОГЭ и ЕГЭ учителя вынуждены приходить на работу рано, и часто эти дни выпадают на выходные или праздники.

«Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно-принудительном порядке их включают в списки “дежурных”, выдёргивают с больничных, угрожают увольнением», — сказал парламентарий.

Кроме того, депутат напомнил, что педагогов, которые участвуют в провидении ОГЭ и ЕГЭ, могут штрафовать за то, что те вовремя не отреагировали на «нарушения», допущенные во время экзаменов.

Напомним, в апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность по поводу низких зарплат молодых учителей. Она отметила, что на такие доходы невозможно содержать семью. Матвиенко также обратила внимание на то, что низкие зарплаты создают серьёзные трудности для привлечения молодых специалистов в систему образования.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше