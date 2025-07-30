В ГД предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату за работу во время ЕГЭ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что учителям, участвующим в проведении основного и единого государственных экзаменов, следует выплачивать тринадцатую зарплату, следует из его предложения, которое он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
«В целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ, представляется необходимым установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную по характеру ежегодной премии (“тринадцатой зарплате”)», — отмечается в письме.
В беседе с РИА Новости депутат заявил, что за напряжённый труд в период провидения ОГЭ и ЕГЭ педагогам редко и мало доплачивают. Миронов подчеркнул, что такая проблемная ситуация характерна для большинства регионов РФ.
По его словам, при ОГЭ и ЕГЭ учителя вынуждены приходить на работу рано, и часто эти дни выпадают на выходные или праздники.
«Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно-принудительном порядке их включают в списки “дежурных”, выдёргивают с больничных, угрожают увольнением», — сказал парламентарий.
Кроме того, депутат напомнил, что педагогов, которые участвуют в провидении ОГЭ и ЕГЭ, могут штрафовать за то, что те вовремя не отреагировали на «нарушения», допущенные во время экзаменов.
Напомним, в апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность по поводу низких зарплат молодых учителей. Она отметила, что на такие доходы невозможно содержать семью. Матвиенко также обратила внимание на то, что низкие зарплаты создают серьёзные трудности для привлечения молодых специалистов в систему образования.