Два автобуса застряли в ямах и не могли поехать в Хабаровске

Инцидент произошёл днём 29 июля. По информации Telegram-каналов Mash и «Хабарай», автобусы маршрутов № 104 и № 124 угодили в глубокие ямы и не смогли продолжить движение. Их попытались вытянуть с помощью «ГАЗели», но безуспешно — потребовался грузовик.
«По словам очевидцев, состояние дороги на этом участке давно вызывает нарекания, однако ремонтные работы до сих пор не проводятся», — отмечается в соцсетях.
В министерстве транспорта края заявили, что с 30 июля автобус № 104, идущий в село Ракитное через Гаровку-2, а также автобус № 124, соединяющий Южный микрорайон с пригородом, временно изменят схему движения в связи с аварийным состоянием дороги на улице Аэродромной. На время ремонта маршрут будет проходить через улицы Промывочную, Автономную и Целинную. Власти призывают пассажиров учитывать изменения и заранее планировать поездки.