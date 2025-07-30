Два автобуса застряли в ямах и не могли поехать в Хабаровске

В министерстве транспорта края заявили, что с 30 июля автобус № 104, идущий в село Ракитное через Гаровку-2, а также автобус № 124, соединяющий Южный микрорайон с пригородом, временно изменят схему движения в связи с аварийным состоянием дороги на улице Аэродромной. На время ремонта маршрут будет проходить через улицы Промывочную, Автономную и Целинную. Власти призывают пассажиров учитывать изменения и заранее планировать поездки.