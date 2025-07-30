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В Новосибирской области строят детский пансионат на 100 мест

Дети смогут проживать в учреждении отдыха вместе с родителями.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

По информации от Правительства Новосибирской области, к 2026 году планируется окончание строительства нового пансионата, рассчитанного на размещение 100 человек. Ключевым аспектом является возможность совместного проживания детей и их родителей.

Общая площадь объекта превышает 8 тысяч квадратных метров. Предусмотрено соединение с основным зданием Федерального детского реабилитационного центра посредством отапливаемых подземных и наземных переходов. Помимо жилых комнат, в пансионате будет оборудована столовая, способная вместить 115 посетителей, а также коворкинги и служебные помещения.

В центре будут оказывать помощь детям с заболеваниями нервной системы, проблемами опорно-двигательного аппарата, ревматологическими и иными болезнями. В процессе лечения будут применяться самые современные методики реабилитации.