Компания «Хабаровские авиалинии» помогла спасти жизни трёх охотчан

— Их под присмотром врачей привезли в аэропорт Охотска, а затем зафиксировали на борту Ан-26 для безопасной транспортировки на время полёта. Еще до ливня, обрушившегося поздним вечером на Хабаровск, самолёт совершил посадку в аэропорту краевой столицы — в 18:21, — сообщили в ХабАвиа.