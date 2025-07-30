Компания «Хабаровские авиалинии» помогла спасти жизни трёх охотчан

Самолёт «Хабаровских авиалиний» выполнил санитарный рейс по заказу Хабаровского территориального центра медицины катастроф. На борту были трое тяжело больных жителей Охотского района и сопровождавшие их в хабаровскую больницу врачи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Состояние здоровья пациентов требовало срочного вмешательства врачей: инфаркт у 41-летнего мужчины, энцефалопатия у 51-летнего, у женщины — переломы костей голени.
— Их под присмотром врачей привезли в аэропорт Охотска, а затем зафиксировали на борту Ан-26 для безопасной транспортировки на время полёта. Еще до ливня, обрушившегося поздним вечером на Хабаровск, самолёт совершил посадку в аэропорту краевой столицы — в 18:21, — сообщили в ХабАвиа.
После прилёта охотчан сразу отправили в клиническую краевую больницу имени профессора С. И. Сергеева.