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Компания «Хабаровские авиалинии» помогла спасти жизни трёх охотчан

Тяжелобольных людей экстренно доставили из Охотска в Хабаровск.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Хабаровский край сегодня

Самолёт «Хабаровских авиалиний» выполнил санитарный рейс по заказу Хабаровского территориального центра медицины катастроф. На борту были трое тяжело больных жителей Охотского района и сопровождавшие их в хабаровскую больницу врачи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Состояние здоровья пациентов требовало срочного вмешательства врачей: инфаркт у 41-летнего мужчины, энцефалопатия у 51-летнего, у женщины — переломы костей голени.

— Их под присмотром врачей привезли в аэропорт Охотска, а затем зафиксировали на борту Ан-26 для безопасной транспортировки на время полёта. Еще до ливня, обрушившегося поздним вечером на Хабаровск, самолёт совершил посадку в аэропорту краевой столицы — в 18:21, — сообщили в ХабАвиа.

После прилёта охотчан сразу отправили в клиническую краевую больницу имени профессора С. И. Сергеева.