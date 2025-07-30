Озвучено, отдадут ли долги россиян по ЖХК коллекторам

Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева говорит, что законом запрещена передача таких долгов третьим лицам. При этом и у коллекторов, в теории, нет достаточного инструментария для взыскания. Об этом сообщает РБК.

