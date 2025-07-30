Озвучено, отдадут ли долги россиян по ЖХК коллекторам

Они напомнили, что в прошлом году это запретили делать законом, заявили в Госдуме. Там напомнили об эксперименте Минстроя по онлайн-взысканиям.
Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева говорит, что законом запрещена передача таких долгов третьим лицам. При этом и у коллекторов, в теории, нет достаточного инструментария для взыскания. Об этом сообщает РБК.
По мнению Разворотневой, сборам долгов мешает скорее ограничение доступа к персональным данным, возросшие судебные пошлины и так далее. Ранее глава совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой передать долги коллекторам.
Минстрой же, комментируя данную инициативу, напомнил про эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. В ней поставщики услуг направляют соответствующие заявления, пакет документов формируется и передается в систему ГАС «Правосудие». При этом персональные данные должника не разглашаются до вынесения судебного решения.