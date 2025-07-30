В ГД рассказали, в скольких метрах от соседского забора должен стоять жилой дом

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что жилой дом нужно отодвигать от смежного с соседями забора как минимум на три метра, а баню, гараж и другие строения — как минимум на метр. При этом важно, чтобы скат крыши сбрасывал воду внутрь владения.