В ГД рассказали, в скольких метрах от соседского забора должен стоять жилой дом

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что жилой дом нужно отодвигать от смежного с соседями забора как минимум на три метра, а баню, гараж и другие строения — как минимум на метр. При этом важно, чтобы скат крыши сбрасывал воду внутрь владения.
«Градостроительные регламенты опираются на пункт 5.3.4 СП 30 102 99 и пункт 6.7 СП 53.13330.2019», — отметил спикер.
К тому же, при выборе места для каждого объекта на земельном участке стоит учитывать несколько групп норм: градостроительные отступы, санитарные требования и меры пожарной безопасности.
Территория для скота должна не только находится на расстоянии до четырех метров от соседского забора, но и помещаться в так называемый санитарный коридор по отношению к жилым строениям.
«Для колодца санитарные правила жестче: от возможных источников загрязнения его отделяют не менее чем на 30 метров по кругу, а от уличного туалета — не 8 восьми; это гарантирует, что стоки или поверхностные воды не попадут в водоносный горизонт», — подчеркивает Гаврилов.
Парламентарий напомнил, что любое уменьшение нормативного отступа возможно только по письменному согласию соседей, которое оформлено через кадастрового инженера и закреплено в ЕГРН.
Как KP.RU писал ранее, россиянам напомнили, какие заборы можно ставить на дачах. Строительство глухих ограждений между участками регулируется рекомендательными нормами, а не обязательными законами. Однако единых строгих требований к высоте заборов не существует.