После мощного землетрясения у берегов Камчатки зафиксированы волны до 4 метров. Объявлена угроза цунами

4:27 Первая волна цунами обрушилась на прибрежную часть города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова), но прошла без разрушений. Жителей собрали на возвышенности, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.
По информации правительства региона, в Северо-Курильске зафиксированы прорывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение.
4:24 Специалисты не прогнозируют более сильных подземных толчков на Камчатке, где произошло землетрясение магнитудой 8,5, сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров:
«В настоящий момент продолжаются афтершоки, они уже идут, все их чувствуют. Эти афтершоки будут продолжаться теперь еще дольше, чем мы обещали по поводу землетрясения 20 июля. Их интенсивность будет достаточно высокая. Но, тем не менее, более сильных толчков мы не ожидаем в ближайшее время».
4:20 Тревога цунами объявлена на Курильских островах, Камчатке, Аляске, Гавайях и в Японии.
4:18 Рабочий день в государственных учреждениях Камчатского края сократится в среду из-за землетрясения.
«Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение», — написал губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
4:16 Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5, сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров: «Произошло очень сильное землетрясение. Это событие можно отнести уже к категории уникальных».
4:14 Волна цунами высотой 3−4 метра зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.
4:13 Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.
Объявлена угроза цунами.
В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения упала стена в детском саду, жертв нет.
В Северо-Курильске началась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов: «Объявлена угроза цунами, сила волны уточняется, призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи».