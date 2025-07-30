После мощного землетрясения у берегов Камчатки зафиксированы волны до 4 метров. Объявлена угроза цунами

«В настоящий момент продолжаются афтершоки, они уже идут, все их чувствуют. Эти афтершоки будут продолжаться теперь еще дольше, чем мы обещали по поводу землетрясения 20 июля. Их интенсивность будет достаточно высокая. Но, тем не менее, более сильных толчков мы не ожидаем в ближайшее время».