Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 30 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 128 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Попова, 2−30; Ферросплавная, 117−129 (нечет.); Горького, 81А-89; Турбинная, 34−62-А (чет.); Шадринская, 35−60; Корундовая — с 08:30 до 18:00;
— Либединского, 41; Артиллерийская, 66-А/1 — с 08:30 до 18:00;
— Каслинская, 56, 56-А, 77/2, 77/3, 77; Калинина, 15, 19; Первого Мая, 38 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Героя России Молодова, 14; Бурденюка, 13; Молодогвардейцев, 24 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Шершневская, 44−56; Жаворонкова, 17; Городская, 29−60 — с 08:00 до 18:00;
— Новгородская, 1−84; Рабоче-Крестьянская, 17, 19 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Коммунаров, 19, 21, 30 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Полтавская; Бородинская; Цветочный тупик, 2-А — с 10:00 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— 50-летия ВЛКСМ, 5 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Тираспольская; Хмельницкого; Дачная; Цветочный тупик; Ушакова — с 08:00 до 18:00;
— Мира; Румянцева; Второй Пятилетки; Бородинская — с 08:00 до 18:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Свободы, 88-Д, 90, 90-А, 92, 92-А, 94, 94-А, 96, 98, 98-А, 155, 155/1, 155/2, 155-А, 155-Б, 155-В, 155-Г, 157, 157-А, 159; Борьбы, 28; Орджоникидзе, 1, 27-А, 29; Евтеева, 5, 7, 6, 8, 8-А; Цвиллинга, 55-А, 55-Б, 57, 57-А, 59-А — с 09:30 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— Троицкий тракт, 48 (подъезды 2−4), 50 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Гоголя, 46−54; Клиническая, 1−15; Московская, 1−21; Полетаевская, 1−15-А; пер. Виноградный, 1−7; Пестеля, 41−57; Рылеева, 45-Б, 53; Марата, 3, 5; Красных Зорь, 7 — с 08:00 до 17:00;
— Троицкий тракт, 11, 11-Б, 11-Д, 13, 13-Д, 52-Б — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 146/1 (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энтузиастов, 14-Б (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Химфармзавод, 9; Труда, 195, 197, 197/1 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 30 июля, с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Барбюса и Гончаренко.
Будьте внимательны и осторожны!