В Красноярском крае увеличили единовременные выплаты для бойцов СВО

С 15 июля размер единовременной выплаты для контрактников, участвующих в специальной военной операции, составил 1,3 миллиона рублей.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков инициировал это решение. По информации правительства региона, выплаты смогут получить как ранее мобилизованные, так и те, кто заключил контракт на срок один год и более.
Кроме того, власти Красноярского края внесли изменения в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья, добавив в список приоритетных категорий участников СВО.
Ранее рассказывали, что губернатор Котюков впервые прокомментировал проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае.