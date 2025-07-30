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В Красноярском крае увеличили единовременные выплаты для бойцов СВО

С 15 июля размер единовременной выплаты для контрактников, участвующих в специальной военной операции, составил 1,3 миллиона рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С 15 июля размер единовременной выплаты для контрактников, участвующих в специальной военной операции, составил 1,3 миллиона рублей.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков инициировал это решение. По информации правительства региона, выплаты смогут получить как ранее мобилизованные, так и те, кто заключил контракт на срок один год и более.

Кроме того, власти Красноярского края внесли изменения в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья, добавив в список приоритетных категорий участников СВО.

Ранее рассказывали, что губернатор Котюков впервые прокомментировал проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае.