Цунами обрушилось на прибрежную зону Северо-Курильска. Фото

Ранее стало известно, что в 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине 9 километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4−5 баллов. В настоящее время информации о жертвах нет. Зафиксированы частичные разрушения печных труб и вентиляционных систем в некоторых зданиях. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.