Стилист назвала модели очков, которые могут визуально молодить лицо

Очки — не только способ улучшить зрение, но и модный аксессуар, который способен омолодить лицо. Особенно важно, как именно акценты в очках распределены на лице. Об этом KP.RU рассказала стилист, модельер-конструктор Вера Добурдаева.
— Для того, чтобы визуально выглядеть моложе, следует выбирать оправы с цветовым акцентом на верхней части, с декором во внешнем верхнем угле, полуободковую, «кошачий глаз» и ее производные формы, — поделилась эксперт.
Стилист посоветовала не бояться экспериментировать с формой, но обязательно примерять очки перед покупкой. Они должны подходить по стилю, цвету и хорошо сидеть на лице. Помощь консультанта в салоне тоже может быть полезной, особенно при подборе оправ под конкретные линзы. Некоторые могут быть слишком толстыми и тяжелыми для определенных моделей очков.
Если хочется визуально сузить лицо, подойдут модели с легким низом — полуободковые, безободковые или с приподнятыми линиями вверх. Спортивные очки тоже могут стройнить, если верхняя часть оправы смотрится «летящей».