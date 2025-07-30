Стилист назвала модели очков, которые могут визуально молодить лицо

Стилист посоветовала не бояться экспериментировать с формой, но обязательно примерять очки перед покупкой. Они должны подходить по стилю, цвету и хорошо сидеть на лице. Помощь консультанта в салоне тоже может быть полезной, особенно при подборе оправ под конкретные линзы. Некоторые могут быть слишком толстыми и тяжелыми для определенных моделей очков.