Трамп введет санкции против РФ и ее партнеров в ущерб своей стране, чтобы его воспринимали всерьез

Ранее Трамп уже называл «крайний срок» для достижения перемирия на Украине. Тогда он выделил на этот процесс 50 дней. Сейчас же он сократил дни до 10−12. При этом глава Белого дома также признался в любви к России и допустил введение вторичных санкций и «что-то другое».