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Трамп введет санкции против РФ и ее партнеров в ущерб своей стране, чтобы его воспринимали всерьез

Брюс: США оценили последствия для самих себя от новых санкций против РФ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявили, что Вашингтон учел все возможные и ожидающиеся негативные последствия от вероятного применения вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, включая те, которые могут подорвать интересы Штатов. Об этом на брифинге заявила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Так чиновница ответила на вопрос, беспокоит ли Белый дом возможный эффект бумеранга от вторичных санкций и пошлин в отношении Москвы и ее партнеров.

«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — отметила Брюс.

Также она заверила, что американский лидер решений на лету не принимает, потому ущерб интересам Соединенных Штатов Америки явно брался в расчет с самого начала. И Вашингтон готов сделать то, что необходимо.

Вместе с тем, говоря об ужесточении санкционного режима, Брюс добавила, что антироссийские рестрикции обсуждались в Белом доме регулярно. А слова Трампа о вторичных санкциях объясняются тем, что некоторые страны извлекают выгоду, закупая нефть у Российско Федерации.

«Но решения принимать президенту. Мы знаем, что это в арсенале его инструментов. Он может сделать многое. Как и госсекретарь [США Марко] Рубио, чтобы оказать содействие», — отметила дипломат.

Брюс посетовала, что «терпеливость» главы Белого дома некоторые люди интерпретировали неправильно. И время этой неверной интерпретации прошло.

«Президент Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видим результаты этого во всем мире. Разумеется, президент стремится к решению проблем прежде всего посредством дипломатии», — заключила чиновница.

Ранее Трамп уже называл «крайний срок» для достижения перемирия на Украине. Тогда он выделил на этот процесс 50 дней. Сейчас же он сократил дни до 10−12. При этом глава Белого дома также признался в любви к России и допустил введение вторичных санкций и «что-то другое».

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что заявления американского лидера направлены на укрепление его личного имиджа. По его мнению, подобные ультиматумы адресованы в первую очередь внутренней аудитории США.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о намерении ускорить урегулирование конфликта на Украине и его незаинтересованности в прямых контактах.

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