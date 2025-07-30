Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России

Вакцинация от дифтерии включена в России в Национальный календарь прививок. Специалист добавила, что ее делают в 3, в 4,5 и 6 месяцев, а затем в 1,5 года и 6 лет. Повторная иммунизация проходит в возрасте 16 лет и далее каждые 10 лет.