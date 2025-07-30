Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ситуация по дифтерии в России остается благополучной, случаев заболевания практически не регистрируется, рассказала РИА Новости профессор РАН Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
Она уточнила, что дифтерия — это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям.
«Дифтерия может вызывать тяжелое воспаление глотки и гортани, что приводит к затрудненному дыханию; образование фибринозных пленок в горле, которые могут перекрывать дыхательные пути», — сообщила специалист.
Она добавила, что дифтерия способна вызвать отравление организма токсинами, вырабатываемыми бактериями, что может привести к повреждению сердца и нервной системы.
«Благодаря вакцинации на протяжении многих лет в Российской Федерации удается поддерживать благополучную эпидситуацию по дифтерии, случаев заболевания практически не регистрируется», — пояснила Плоскирева.
Вакцинация от дифтерии включена в России в Национальный календарь прививок. Специалист добавила, что ее делают в 3, в 4,5 и 6 месяцев, а затем в 1,5 года и 6 лет. Повторная иммунизация проходит в возрасте 16 лет и далее каждые 10 лет.
«Тем взрослым, кто не был вакцинирован в детстве, рекомендуется сделать одну дозу вакцины, содержащую компонент против дифтерии. А если прошло более 10 лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию. Особенно тем, кто работает в сферах с повышенным риском заражения, например, медицинские работники и педагоги», — сообщила Плоскирева.
По ее словам, вакцинация особенно важна в тех случаях, если планируется поездка в страны с высоким уровнем заболеваемости дифтерией. Также она необходима при вспышках болезни в регионе и в случаях, если человек имеет хронические заболевания или ослабленный иммунитет.