МВД: мошенники под предлогом медобследований выманивают данные у детей

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой пытаются выманивать данные у детей под предлогом записи на медицинские обследования, следует из материалов МВД России.
«Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники или даже школьными медработниками, под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн-записи, выманивают у детей код, полученный в СМС-сообщении», — сказано в документах ведомства, текст которых цитирует РИА Новости.
В целях предотвращения обмана министерство рекомендует родителям контролировать устройства, которыми пользуются их дети.
Напомним, ранее в МВД РФ назвали набор «кодовых фраз», по которым ребёнок сможет определить телефонного мошенника. Как правило, аферисты в разговоре с несовершеннолетним представляются работниками образовательных учреждений или государственных структур и пытаются войти в к ним в доверие.