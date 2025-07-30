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МВД: мошенники под предлогом медобследований выманивают данные у детей

Мошенники под видом медработников просят детей сообщить им код из отправленного СМС-сообщения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой пытаются выманивать данные у детей под предлогом записи на медицинские обследования, следует из материалов МВД России.

«Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники или даже школьными медработниками, под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн-записи, выманивают у детей код, полученный в СМС-сообщении», — сказано в документах ведомства, текст которых цитирует РИА Новости.

В целях предотвращения обмана министерство рекомендует родителям контролировать устройства, которыми пользуются их дети.

Напомним, ранее в МВД РФ назвали набор «кодовых фраз», по которым ребёнок сможет определить телефонного мошенника. Как правило, аферисты в разговоре с несовершеннолетним представляются работниками образовательных учреждений или государственных структур и пытаются войти в к ним в доверие.