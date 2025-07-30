МВД: мошенники под предлогом медобследований выманивают данные у детей

Напомним, ранее в МВД РФ назвали набор «кодовых фраз», по которым ребёнок сможет определить телефонного мошенника. Как правило, аферисты в разговоре с несовершеннолетним представляются работниками образовательных учреждений или государственных структур и пытаются войти в к ним в доверие.