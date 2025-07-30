Знаменитые часы на омской улице Ленина начали ремонтировать

Ожидается, что уже ко Дню города, 2 августа, в 15:00 состоится торжественное открытие обновленного часового механизма, и жители Омска вновь услышат перезвон курантов на башне по адресу Ленина, 14. Часы также будут воспроизводить мелодию «Омские улицы», ставшую знаковой для многих поколений омичей.