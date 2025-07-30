Знаменитые часы на омской улице Ленина начали ремонтировать

На Любинском проспекте стартовали работы по восстановлению знаменитых часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Ожидается, что уже ко Дню города, 2 августа, в 15:00 состоится торжественное открытие обновленного часового механизма, и жители Омска вновь услышат перезвон курантов на башне по адресу Ленина, 14. Часы также будут воспроизводить мелодию «Омские улицы», ставшую знаковой для многих поколений омичей.
Планируется, что все работы по реставрации будут завершены к октябрю 2025 года.
Ранее мы писали, что в сердце Омска ведется реставрация старинной часовой башни, расположенной на здании, занимаемом службой судебных приставов. Эти часы, созданные мастером М. П. Пушкаревым, украшали бывшие «Московские торговые ряды» еще в 1911 году.