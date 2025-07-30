Отец оставил четверых детей в раскаленной машине и ушел в секс-шоп

Прохожие, заметившие детей в припаркованной машине с выключенным двигателем и без кондиционера, сообщили об этом в полицию. На момент инцидента, 24 июля, температура воздуха в Финиксе превышала 40 градусов Цельсия, а в салоне автомобиля она достигала 51 градуса. Прибывшие полицейские взломали дверь и спасли детей в возрасте от двух до семи лет. Выяснилось, что Ларго оставил детей одних на целый час, чтобы посетить секс-шоп The Adult Shoppe, рекламируемый как «игровой зал для взрослых с кинотеатром и отдельными комнатами, где создана уникальная атмосфера для сексуальных экспериментов».