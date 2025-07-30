Отец оставил четверых детей в раскаленной машине и ушел в секс-шоп

В городе Финикс, штат Аризона, 38-летний Асенсио Ларго был арестован после того, как оставил четверых малолетних детей запертыми в автомобиле под палящим солнцем.
Прохожие, заметившие детей в припаркованной машине с выключенным двигателем и без кондиционера, сообщили об этом в полицию. На момент инцидента, 24 июля, температура воздуха в Финиксе превышала 40 градусов Цельсия, а в салоне автомобиля она достигала 51 градуса. Прибывшие полицейские взломали дверь и спасли детей в возрасте от двух до семи лет. Выяснилось, что Ларго оставил детей одних на целый час, чтобы посетить секс-шоп The Adult Shoppe, рекламируемый как «игровой зал для взрослых с кинотеатром и отдельными комнатами, где создана уникальная атмосфера для сексуальных экспериментов».
Полицейским пришлось отправиться в секс-шоп, где они обнаружили Ларго в состоянии алкогольного опьянения. Медики установили, что у пострадавших наблюдались признаки теплового удара, изменение цвета кожных покровов и обильное потоотделение, а температура их тел достигла 38 градусов. Детей доставили в ближайшую больницу. Ларго арестовали по обвинениям в жестоком обращении с детьми и создании угрозы для их жизни, передает New York Post.
Другой случай произошел, когда отец в небольшой деревне Альтхайм в земле Баден-Вюртембер в Германии забыл автомобильное кресло с новорожденным сыном на парковке позади машины, дал задний ход и случайно переехал его. Инцидент произошел на стоянке около местного спортивного комплекса.