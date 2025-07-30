Не стало опытного омского медицинского управленца

В публикации уточняется, что вся трудовая практика Валентины Кузнецовой на протяжении четырех десятилетий проходила в стенах Муромцевской ЦРБ. В 1983 году она устроилась врачом-педиатром, однако с наступлением следующего десятилетия взяла под свое крыло совершенно иную сферу медицинской практики: с 1991 по 2023 годы Валентина Кузнецова возглавляла коллектив местной клинико-диагностической лаборатории.