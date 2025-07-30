Не стало опытного омского медицинского управленца

В Муромцевской ЦРБ во вторник, 29 июля 2025 года, сообщили о тяжелой утрате: на 68-м году жизни не стало Валентины Кузнецовой, под чьим руководством свыше трех десятилетий функционировала местная клинико-диагностическая лаборатория.
В публикации уточняется, что вся трудовая практика Валентины Кузнецовой на протяжении четырех десятилетий проходила в стенах Муромцевской ЦРБ. В 1983 году она устроилась врачом-педиатром, однако с наступлением следующего десятилетия взяла под свое крыло совершенно иную сферу медицинской практики: с 1991 по 2023 годы Валентина Кузнецова возглавляла коллектив местной клинико-диагностической лаборатории.
«На базе БУЗОО “Муромцевская ЦРБ” под руководством Кузнецовой В. П. в 1991 году организована работа межрайонной СПИД-лаборатории, которая выполняет полный спектр специализированной лабораторной диагностики населению Муромцевского и Седельниковского муниципальных районов», — также уточняют бывшие коллеги почившей.
Среди наград и поощрений, которых удостоена Валентина Кузнецова за свою продолжительную карьеру, называется в том числе Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ за многолетний добросовестный труд, которая вручена ей незадолго до завершения трудовой деятельности в 2022 году.
Данных о месте и времени прощания с Валентиной Петровной Кузнецовой не представлено.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям Валентины Петровны Кузнецовой.