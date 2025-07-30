Коровы пришли в гости к мэру Чунского района — он пообещал интервью

Мэр Чунского района Николай Хрычов пожаловался в соцсетях на неожиданных гостей — к нему домой пришли коровы. Глава округа с юмором описал этот инцидент и обратился к владельцам животных, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на личный тг-канал (18+) Николая Хрычова.
«Я, конечно, открыт к общению даже после работы. Но не до такой степени, чтобы рогатые приходили ко мне домой. Что-то промычали, я не понял. То ли за оштрафованных хозяев вступились, то ли, наоборот, жаловались на них, что не хотят нормально пасти. А в посёлке мы траву выкосили», — написал Николай Хрычов.
Мэр посоветовал хозяевам коров «разобраться» с их намерениями и добавил, что больше не намерен принимать их у себя дома.
«Дайте им в копыта ручку, и пусть, как положено, пишут заявление в администрацию. Домой их больше не пущу», — отметил Николай.
После того как история попала в СМИ, Николай Хрычов продолжил шутить и заявил, что в случае повторного визита рогатых гостей он готов взять у них интервью.
«Если такое повторится, буду иметь в виду интерес журналистов и обязательно возьму у коров интервью. Запишу на диктофон, а расшифровывают пусть сами», — шутит Николай.
Напомним, в 2024 году выпускники 11-х классов Лесогорска устроили флешмоб с фотографиями мэра Чунского района. Чтобы удачно написать итоговое сочинение, школьники массово установили на аватарки фото Николя Хрычова. Сам мэр пожелал одиннадцатиклассникам удачи на экзамене, отметив, что не верит в волшебные свойства его фотографии.