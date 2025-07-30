Коровы пришли в гости к мэру Чунского района — он пообещал интервью

«Я, конечно, открыт к общению даже после работы. Но не до такой степени, чтобы рогатые приходили ко мне домой. Что-то промычали, я не понял. То ли за оштрафованных хозяев вступились, то ли, наоборот, жаловались на них, что не хотят нормально пасти. А в посёлке мы траву выкосили», — написал Николай Хрычов.