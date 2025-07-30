В Красноярске пятый день отсутствует мобильный интернет

Во вторник, 29 июля, губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в своем Telegram-канале, что отключение мобильного интернета связано с мерами безопасности, об этом же сообщил один из операторов еще 26 июля — когда у пользователей впервые пропал мобильный интернет. Причины таких мер пока никто не озвучил. Федеральный Роскомнадзор сообщил, что проблем с оборудованием на территории Красноярского края не наблюдается.