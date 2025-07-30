В Красноярске пятый день отсутствует мобильный интернет

В Красноярске и ряде других городов края уже пятый день нет мобильного интернета на всех операторов. По данным сервиса Downdetector, от красноярцев за сутки поступило 2,6 тысячи жалоб.
Во вторник, 29 июля, губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в своем Telegram-канале, что отключение мобильного интернета связано с мерами безопасности, об этом же сообщил один из операторов еще 26 июля — когда у пользователей впервые пропал мобильный интернет. Причины таких мер пока никто не озвучил. Федеральный Роскомнадзор сообщил, что проблем с оборудованием на территории Красноярского края не наблюдается.
Накануне также стало известно об отключении мобильного интернета в Алтайском крае, Тюменской области и Новосибирской области. Пока ни в одном из регионов не озвучили сроки восстановления связи. О том, как красноярцы живут без привычных сервисов читайте в нашем специальном материале.