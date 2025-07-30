Военный эксперт Дандыкин объяснил возобновление атак дронов ВСУ на Донецк

Атаки на Донецк ВСУ возобновили из-за неудач в зоне СВО и, соответственно, успехов российской армии, которые продолжают продвижение вперед, освобождая населенные пункты и расширяя зону безопасности. Об этом aif.ru сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Удары БПЛА по Донецку — ответ противника на успешные действия ВС РФ в зоне специальной военной операции. Не получается у киевского режима ничего, даже несмотря на помощь своих покровителей», — констатировал собеседник издания.
Кроме того, напомнил Дандыкин, для украинских властей Донецк — это город, который не покорился, и они в отместку стремятся создать гуманитарную катастрофу в ДНР, нанося удары, в том числе по объектам критической инфраструктуры.
«Донецк — это, наверное, как Севастополь, как Крым. Город, который оказал сопротивление, не поддался, который киевский режим не покорил. И, соответственно, противник стремится создать на территории ДНР гуманитарную катастрофу с водой и так далее. При этом российские войска продвигаются к Славянску, к Краматорску, с освобождением которых должна нормализоваться ситуация с водоснабжением», — сказал Дандыкин.
При этом, добавил военный эксперт, власти Украины не могут смириться с тем, что, несмотря на все трудности, жизнь в Донецке налаживается, люди возвращаются в город.
«Вот они и берутся за поганое свое дело, отправляя на Донецк и другие населенные пункты республики беспилотники. Только этим можно объяснить действия ВСУ, которые, в общем-то, давно уже смахивают на терроризм. И даже не смахивают, а таковыми являются», — подытожил Дандыкин.
Ранее очевидцы рассказали об атаке беспилотников ВСУ на Донецк в ночь с 28 на 29 июля. Также военные раскрыли откуда противник запускал БПЛА по городу.