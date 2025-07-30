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Диетолог раскрыла, почему гаспачо стоит есть в жару для молодости кожи

Диетолог Денисенко: томаты и овощи в гаспачо помогают бороться со старением.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Гаспачо — популярный летний суп из томатов и овощей — помогает замедлить процесс старения. Это блюдо испанской кухни освежает в жару и насыщает организм полезными веществами. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

— Ликопин и антиоксиданты из томатов борются с клетками-агрессорами, ускоряющими старение и провоцирующими развитие онкологии. Остальные овощи — источники витаминов и минералов. Для баланса белков-углеводов можно добавить молодой рассольный сыр — адыгейский или брынзу, — пояснила диетолог.

Гаспачо готовится просто. Нужно взбить в блендере оливковое масло, чеснок, лук и щепотку соли, затем постепенно добавить огурцы, болгарский перец и помидоры. Полученное пюре охлаждают, а перед подачей украшают зеленью. Калорийность этого блюда составляет всего 37 ккал на 100 граммов.

Однако Денисенко предупредила, что людям с обострениями язвенной болезни, желчнокаменной болезнью или повышенной кислотностью стоит ограничить употребление томатов, чтобы не вызвать ухудшение состояния.