Диетолог раскрыла, почему гаспачо стоит есть в жару для молодости кожи

Гаспачо готовится просто. Нужно взбить в блендере оливковое масло, чеснок, лук и щепотку соли, затем постепенно добавить огурцы, болгарский перец и помидоры. Полученное пюре охлаждают, а перед подачей украшают зеленью. Калорийность этого блюда составляет всего 37 ккал на 100 граммов.