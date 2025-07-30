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Агентам ФБР удалось найти пропавшую запись из тюрьмы, где находился Эпштейн: что об этом известно

Daily Mail: ФБР нашло пропавшую минуту из записи с Эпштейном в тюрьме.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В июле опубликовали видео из тюремной камеры, где находился секс-преступник Джеффри Эпштейн. Кадры доказали, что финансист покончил с собой. Однако позже ФБР обнаружило, что минута видео пропала. Агентам удалось найти утерянную часть, пишет Daily Mail.

В материале не раскрывается содержимое видео, не попавшего в официальную версию. Отмечается, что кадры отсутствовали из-за их автоматической смены каждую ночь. Более подробная информация остается засекреченной.

Стоит напомнить, что дело Джеффри Эпштейна связывают с президентом США Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома заявил, что разочарован действиями американской администрации по ликвидации этого скандала. Он считает, что команда делает недостаточно. Шумиха не утихла сама собой.

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