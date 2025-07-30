Агентам ФБР удалось найти пропавшую запись из тюрьмы, где находился Эпштейн: что об этом известно

Стоит напомнить, что дело Джеффри Эпштейна связывают с президентом США Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома заявил, что разочарован действиями американской администрации по ликвидации этого скандала. Он считает, что команда делает недостаточно. Шумиха не утихла сама собой.