Трамп раскрыл отношение своей жены к Путину

Первой леди Соединенных Штатов Америки Меланье Трамп нравится российский лидер Владимир Путин. Об этом в интервью New York Post (NYP) рассказал сал глава Белого дома Дональд Трамп.
«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал президент США.
Он также добавил, что все его беседы с президентом РФ проходили прекрасно — он «хорошо ладит» с Путиным.
Президент США свободно и часто иронично высказывается о некоторых мировых лидерах. Однако в отношении российского лидера Владимира Путина Трамп проявляет сдержанность и явно подбирает слова.
Вот и накануне глава Белого дома воздержался от резких оценок в адрес заявлений российского лидера Владимира Путина по ситуации на Украине. Отвечая на вопросы журналистов в Шотландии после встречи с британским премьер-министром Киром Стармером, американский лидер заявил, что не хочет использовать слово «ложь». Речь шла о том, что в ходе переговоров с российским коллегой трижды складывалась ситуация, когда казалось возможным достичь перемирия или даже мирного урегулирования.
Впрочем одну резкую фразу в адрес президента России все же выдал. Он заявил, что больше не заинтересован в каких-либо разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда же Трамп обозначил собственное разочарование.
При этом, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не разорвут деловые и политические связи, даже если срок для заключения соглашения по Украине сократится.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что к лидеру Соединенных Штатов он относится с очень большим уважением, поскольку тот прошел сложный и небезопасный путь возвращения к власти, пережив покушение в ходе предвыборной кампании.
В конце прошлого года Путин, комментируя победу Трампа на выборах президента США, российский лидер отметил, что к Трампу можно как угодно к нему относиться. В его первой итерации президентской, говорили что «он бизнесмен», «мало чего понимает в политике», «ошибок может наделать». Путин подчеркнул, что поведение Трампа в момент покушения на его жизнь, произвело на него впечатление. Президент России подчеркнул — Дональд Трамп оказался мужественным человеком.