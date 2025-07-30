Трамп раскрыл отношение своей жены к Путину

В конце прошлого года Путин, комментируя победу Трампа на выборах президента США, российский лидер отметил, что к Трампу можно как угодно к нему относиться. В его первой итерации президентской, говорили что «он бизнесмен», «мало чего понимает в политике», «ошибок может наделать». Путин подчеркнул, что поведение Трампа в момент покушения на его жизнь, произвело на него впечатление. Президент России подчеркнул — Дональд Трамп оказался мужественным человеком.