Две экс-сотрудницы таможни во Владивостоке получили сроки за коррупцию

Следствие установило, что одна из женщин, имея доступ к процессу оформления внешнеэкономических грузов, с 2017 по 2022 год получила от предпринимателей 733 тысячи рублей за ускоренное принятие и выпуск таможенных деклараций. Деньги поступали как напрямую, так и через её знакомую — бывшего коллегу по службе, которая выступала в роли посредника.