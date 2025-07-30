Две экс-сотрудницы таможни во Владивостоке получили сроки за коррупцию

Во Владивостоке завершилось разбирательство по делу о коррупции в таможенных органах. Фрунзенский районный суд вынес приговор двум бывшим сотрудницам Владивостокской таможни, признав их виновными в получении взяток и посредничестве во взяточничестве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Следствие установило, что одна из женщин, имея доступ к процессу оформления внешнеэкономических грузов, с 2017 по 2022 год получила от предпринимателей 733 тысячи рублей за ускоренное принятие и выпуск таможенных деклараций. Деньги поступали как напрямую, так и через её знакомую — бывшего коллегу по службе, которая выступала в роли посредника.
Женщина получила наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 5 млн рублей и конфисковал сумму взяток. Её сообщница получила условный срок — 5 лет с испытательным сроком 4 года.
Обе женщины лишены классных чинов и права занимать государственные должности — на 6 и 3 года соответственно.
Ранее по делу осудили двух предпринимателей, передававших взятки, а дело третьего участника находится в стадии судебного рассмотрения.
Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор 38-летней бывшей сотруднице центра электронного декларирования Владивостокской таможни. Женщина признана виновной в получении взяток в крупном размере и посредничестве во взяточничестве с применением своего служебного положения. С июня 2017 года по январь 2020 года она получила от представителя коммерческой организации 186 тысяч рублей за содействие в ускоренной и беспрепятственной обработке таможенных деклараций.
Ранее Приморский краевой суд оставил в силе приговор, вынесенный в отношении бывшей сотрудницы центра электронного декларирования Владивостокской таможни. 38-летняя обвиняемая признана виновной в получении взяток в крупном размере через посредника. С марта 2018 года по июнь 2019 года женщина получила на банковскую карту 244 тысячи рублей от представителя группы компаний «Байкал». За эти средства она обеспечивала ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, а также предоставляла общее покровительство.