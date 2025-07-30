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Правнук Левитана отметил рост интереса к «главному голосу СССР»

Продюсер Дишдишян заявил о планах начать съемки о молодости Юрия Левитана.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Интерес к легендарному диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану с каждым годом не ослабевает, а наоборот, только усиливается. Об этом aif.ru заявил его правнук Артур Левитан.

«Интерес к моему прадеду Юрию Борисовичу Левитану с течением времени не ослабевает, а наоборот, усиливается», — сказал он.

Артур добавил, что внимательно следит за идеей снять фильм про знаменитого прадеда, о которой ранее говорил продюсер Рубен Дишдишян.

Ранее Дишдишян заявил о планах начать съемки о молодости Юрия Левитана. Работа над проектом длится уже около 10 лет. Главным претендентом на роль диктора является Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора».