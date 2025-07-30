Правнук Левитана отметил рост интереса к «главному голосу СССР»

Интерес к легендарному диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану с каждым годом не ослабевает, а наоборот, только усиливается. Об этом aif.ru заявил его правнук Артур Левитан.
«Интерес к моему прадеду Юрию Борисовичу Левитану с течением времени не ослабевает, а наоборот, усиливается», — сказал он.
Артур добавил, что внимательно следит за идеей снять фильм про знаменитого прадеда, о которой ранее говорил продюсер Рубен Дишдишян.
Ранее Дишдишян заявил о планах начать съемки о молодости Юрия Левитана. Работа над проектом длится уже около 10 лет. Главным претендентом на роль диктора является Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора».