«Все, что вы прятали, всплывет»: как август изменит жизнь каждого знака зодиака

Вас ждет профессиональный поворот. Что-то, что казалось стабильным, может пошатнуться — не пугайтесь. Это проверка на то, действительно ли вы хотите заниматься этим дальше. Будут недоразумения, задержки и даже ссоры, но за всем этим — ясность. Важно сохранить спокойствие и не забыть: все, что уходит, освобождает место новому. Полнолуние подсветит старую обиду или конфликт, который давно требует разговора. Не держите в себе. Ваш голос — это тоже ресурс.