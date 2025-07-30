«Все, что вы прятали, всплывет»: как август изменит жизнь каждого знака зодиака

Добро пожаловать в август — месяц, в котором Вселенная будет не столько гладить по голове, сколько подталкивать в спину. Планеты заставят задуматься: а то ли вы делаете, тем ли живете и туда ли идете? Что принесет последний летний месяц каждому знаку зодиака, «Вечерняя Москва» узнала у шаманки, экстрасенса, ясновидящей и астролога Кажетты Ахметжановой.
Согласно ее прогнозу, в августе ретроградные Венера и Меркурий затормозят привычные процессы, чтобы вы увидели их под другим углом. Не бойтесь пауз и откатов — они не про слабость, а про настройку. А в конце месяца вас ждет солнечное затмение, которое даст шанс начать с чистого листа. Главное — не бояться задать себе честные вопросы.
Овен.
Август потребует от вас стратегического взгляда на свою жизнь. Ваш огонь горит, но ретроградный Меркурий в вашем знаке тормозит привычные победные рывки. Это не поражение, а шанс переписать правила игры. Возможны разговоры из прошлого, незакрытые конфликты или даже случайная встреча с бывшим (ей) — не удивляйтесь, если это все всплывет. Затмение в конце месяца поможет увидеть, что действительно важно. Не бойтесь менять вектор — это не слабость, а зрелость.
Телец.
Все, что вы прятали глубоко внутри, всплывет. Август зовет вас в тень — в зону ваших подсознательных установок и старых обид. Не игнорируйте сигналы тела, эмоции и сны — они подскажут, где зарыта энергия. Финал месяца даст мощный эмоциональный перезапуск. Выход? Не ждать спасения извне, а научиться давать себе то, чего так не хватало: признание, заботу, поддержку. Перестаньте обесценивать себя — вы стоите намного больше, чем привыкли думать.
Близнецы.
В этом месяце вы словно смотрите на свое окружение под лупой. Старая дружба, неудачные коллаборации, забытые обещания — все это снова всплывает. Но это не повод драматизировать, а шанс выбрать: кто идет с вами дальше? Полнолуние подкинет домашние вопросы — возможно, появятся новости от родственников или решение, связанное с жильем. В конце августа откроется окно для общения — присмотритесь к новым контактам. Один из них может перевернуть все.
Как ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь.
Рак.
Вас ждет профессиональный поворот. Что-то, что казалось стабильным, может пошатнуться — не пугайтесь. Это проверка на то, действительно ли вы хотите заниматься этим дальше. Будут недоразумения, задержки и даже ссоры, но за всем этим — ясность. Важно сохранить спокойствие и не забыть: все, что уходит, освобождает место новому. Полнолуние подсветит старую обиду или конфликт, который давно требует разговора. Не держите в себе. Ваш голос — это тоже ресурс.
Лев.
Вы снова мечтаете о большем — и правильно. Август требует риска, но не безрассудства. Что давно хочется, но страшно? Учеба, переезд, новая работа или смелое признание — сейчас время перестать бояться. Полнолуние проверит, насколько вы уверены в своей ценности. А вот в любви могут всплыть старые чувства. Это урок, а не возвращение. Конец месяца — шикарный момент для старта, но только если вы заранее уберете внутренние преграды.
Дева.
Август вас меняет. В прямом смысле: трансформации коснутся денег, близости и личных границ. Вы можете почувствовать, что даете слишком много, а получаете мало. Пора навести порядок. Полнолуние в вашем знаке станет поворотной точкой — не бойтесь громко заявить, чего вы хотите. В любви появится возможность начать заново. Главное — не торопиться. В финансовых вопросах действуйте осмотрительно и не вкладывайтесь во что-то на эмоциях.
Весы.
Ваша любимая тема — отношения — в августе станет эпицентром событий. Прошлые партнеры, невыясненные диалоги, скрытые ожидания — все это всплывет. Но вместо привычной дипломатии лучше быть предельно честными. Сначала с собой. Солнечное затмение подкинет шанс обновить ваше представление о любви и дружбе. Полнолуние напомнит: забота о себе — не эгоизм, а необходимость. Не бойтесь перестать быть удобными.
Скорпион.
Месяц требует дисциплины и честности с собой. Вас тянут в разные стороны — работа, здоровье, рутина. Что-то явно требует пересмотра. Может, вы перегружены? Или, наоборот, избегаете ответственности? Полнолуние покажет, кто вас поддерживает, а кто просто тянет энергию. Будьте смелы в расставании с теми, кто не уважает ваши границы. В конце месяца появится шанс выстроить более устойчивый ритм жизни — примите этот вызов.
Названы пять знаков зодиака, которые этим летом окажутся на грани нищеты.
Стрелец.
Все, что вызывает у вас радость — искусство, секс, путешествия, — в центре внимания. Если вы забросили свое хобби или перестали получать удовольствие от жизни, август даст вам волшебный пинок. Старые желания, забытые проекты, флирты из прошлого — все может неожиданно вернуться. В работе возможен поворот: вы почувствуете, что нужны перемены. Главное, не делать их хаотично. Уверенность в себе станет вашим козырем. Используйте ее.
Козерог.
Ваш дом — ваша крепость. Но в августе она может трещать по швам. Вопросы семьи, быта, переезда или внутреннего ощущения стабильности станут особенно острыми. Задайте себе вопрос: а где вам действительно спокойно? Полнолуние подскажет, куда двигаться дальше. Возможно, речь пойдет о переезде или завершении какого-то цикла. Важно не держаться за старое, если оно больше не питает. Все, что сейчас меняется, — на благо.
Водолей.
Ваш ум на пределе: вы обрабатываете слишком много информации, а толку мало. В августе придется замедлиться и пересмотреть, что вы на самом деле хотите сказать и кому. Старые разговоры вернутся, и, возможно, с неожиданным финалом. В финансах возможна перезагрузка — особенно если вы решите вложиться в новое обучение или навыки. Полнолуние потребует прояснить отношения — не тяните с этим. Честность станет ключом к свободе.
Рыбы.
Месяц поднимает важные темы: деньги, самооценка, ценность труда. Если вы недооцениваете себя, Вселенная подкинет ситуации, в которых придется сказать «я стою большего». В отношениях тоже возможны качели — особенно если вы долго молчали о том, что вас тревожит. Полнолуние обострит тему партнерства: вас либо услышат, либо вы поймете, что идете не туда. Конец августа даст возможность укрепить финансовое положение — главное, не спешить с решениями.
Подклады — это опасные предметы-посредники, которые способны украсть у человека здоровье и удачу. Они могут быть в виде подарка или любых бытовых предметов. Как избавиться от подклада, в беседе с «ВМ» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.