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Правнук Левитана рассказал о работе над книгой про знаменитого диктора

Артур Левитан пишет статьи про прадеда, которые хочет объединить в книгу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Правнук знаменитого советского диктора Юрия Левитана Артур рассказал aif.ru о работе над книгой про своего прадеда.

«В работе находится книга о Юрии Левитане, в которой собрано множество ранее не публиковавшихся фактов», — отметил он.

Артур добавил, что пока дата выхода книги не определена.

Левитан пишет статьи про прадеда, собирая информацию по крупицам от коллег и друзей. Все рассказы он планирует объединить в книгу.

Правнук Левитана оценил идею предложить роль диктора Марку Эйдельштейну в фильме.