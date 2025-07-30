Правнук Левитана рассказал о работе над книгой про знаменитого диктора

Правнук знаменитого советского диктора Юрия Левитана Артур рассказал aif.ru о работе над книгой про своего прадеда.
«В работе находится книга о Юрии Левитане, в которой собрано множество ранее не публиковавшихся фактов», — отметил он.
Артур добавил, что пока дата выхода книги не определена.
Левитан пишет статьи про прадеда, собирая информацию по крупицам от коллег и друзей. Все рассказы он планирует объединить в книгу.
Правнук Левитана оценил идею предложить роль диктора Марку Эйдельштейну в фильме.