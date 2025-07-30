Пилотов летевшего из Москвы в Иркутск самолета пытались ослепить лазером

Ранее агентство сообщало, что пилотов самолета Embraer авиакомпании S7, выполнявшего рейс Иркутск — Новосибирск, пытались ослепить зеленым лазером. Инцидент произошел на высоте около 1,5 км. Об этом доложил экипаж.