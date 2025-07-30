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Пилотов летевшего из Москвы в Иркутск самолета пытались ослепить лазером

Инцидент произошел 26 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: IrkutskMedia.ru

Экипаж Boeing 737−800 (RA-73111) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из московского аэропорта Шереметьево в Иркутск, подвергся лазерной атаке. Инцидент произошел 26 июля в районе Сергиева Посада, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает тг-канал (18+) «AVIAINCIDENT», экипаж лайнера принял решение продолжить полет по запланированному маршруту. Самолет благополучно приземлился в аэропорту столицы Приангарья.

Ранее агентство сообщало, что пилотов самолета Embraer авиакомпании S7, выполнявшего рейс Иркутск — Новосибирск, пытались ослепить зеленым лазером. Инцидент произошел на высоте около 1,5 км. Об этом доложил экипаж.