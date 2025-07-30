Власти Приморья сообщили о причинах перебоев в работе мобильного интернета

«Эта мера абсолютно вынужденная, это — купирование угрозы. Мы должны обеспечить безопасность жителей, безопасность наших детей. Поэтому сейчас идёт настройка сетей связи, отключаются временно только диапазоны 3G и 4G, никогда не отключается “голос”, то есть вы всегда сможете позвонить; будет проходить вызов для экстренных служб, также SMS всегда доставляются», — сообщал ранее министр цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев.