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Власти Приморья сообщили о причинах перебоев в работе мобильного интернета

Проводятся профилактические мероприятия в целях обеспечения безопасности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: PrimaMedia.ru

Жители Приморья вторые сутки сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. В правительстве региона подтвердили, что это связано с профилактическими мероприятиями, которые являются одной из мер безопасности, введённой в регионах в условиях СВО. Об ограничениях ранее предупреждали в краевом Минцифры, сообщает ИА PrimaMedia.

Масштабные сбои затронули многие регионы страны, в том числе Приморье. Как сообщают жители, проблемы фиксируются у разных операторов связи в различных районах города.

В правительстве региона сегодня, 30 июля, подтвердили, что причина временных ограничений в работе мобильного интернета — профилактические мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности.

«Эта мера абсолютно вынужденная, это — купирование угрозы. Мы должны обеспечить безопасность жителей, безопасность наших детей. Поэтому сейчас идёт настройка сетей связи, отключаются временно только диапазоны 3G и 4G, никогда не отключается “голос”, то есть вы всегда сможете позвонить; будет проходить вызов для экстренных служб, также SMS всегда доставляются», — сообщал ранее министр цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев.

Глава Минцифры также рассказал, что тестирование процессов временного отключения мобильного интернета производится всеми мобильными операторами.

Власти напоминают, что сети Wi-Fi и проводной интернет остаются в доступе, ограничения их не затронули. На улице можно подключиться к публичным сетям Wi-Fi, например, платформы «Цифровое Приморье».

В бытовой жизни ограничения также коснутся только тех сервисов, которые используют мобильный интернет. Например, если терминал оплаты в магазине подключается через проводную или Wi-Fi технологию, то ограничений не будет.