Российские автобусы оборудуют кондиционерами и обогревателями

«Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами», — передает слова Гусева РИА Новости. Кроме того, зампред отметил, что, в первую очередь это касается регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C.