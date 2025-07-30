Российские автобусы оборудуют кондиционерами и обогревателями

Депутат Гусев сообщил об оснащении автобусов кондиционерами и обогревателями.
В Государственную думу будет внесен законопроект, который предусматривает обязательное оснащение автобусов системами кондиционирования воздуха и отопления согласно установленным стандартам. Об этом сообщил автор этого проекта первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами», — передает слова Гусева РИА Новости. Кроме того, зампред отметил, что, в первую очередь это касается регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C.
Документ предусматривает расширение сферы регионального государственного контроля автомобильного транспорта, городского наземного электротранспорта и дорожного хозяйства. По словам Гусева, только 40% автобусов в мегаполисах оснащены системами кондиционирования воздуха. Одобрение законопроекта позволит существенно повысить уровень комфорта для пассажиров и станет важным шагом к улучшению стандартов общественного транспорта в России.