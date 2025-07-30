В Омске хоккеисты «Авангарда» готовятся к жёстким сборам под руководством Буше

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Семён Чистяков поделился ожиданиями от предсезонных сборов, которые стартуют уже 1 августа. Он сообщил «Матч ТВ», что тренировки будут напряжёнными, и лёгкой недели у игроков точно не будет.
«Я в принципе уже знаю, что там будет. Одно могу сказать точно: легко на этой семидневке никому не будет», — отметил хоккеист.
По его словам, команда готовилась к сборам в течение июня и июля, поэтому подошла к началу лагеря в рабочем состоянии. Чистяков отметил, что все понимают, какая нагрузка их ждёт, и настрой соответствующий. Также хоккеист уточнил, что развлекательного формата, привычного для некоторых североамериканских команд — вроде прогулок на катерах, рыбалки или походов в кино — в «Авангарде» не планируется. Он заявил, что такие мероприятия точно не предусмотрены.
Для главного тренера «Авангарда» Ги Буше это будет первый предсезонный сбор с российской командой. Напомним, что канадец возглавил омский клуб по ходу сезона-2024/25.