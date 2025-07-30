В Омске хоккеисты «Авангарда» готовятся к жёстким сборам под руководством Буше

По его словам, команда готовилась к сборам в течение июня и июля, поэтому подошла к началу лагеря в рабочем состоянии. Чистяков отметил, что все понимают, какая нагрузка их ждёт, и настрой соответствующий. Также хоккеист уточнил, что развлекательного формата, привычного для некоторых североамериканских команд — вроде прогулок на катерах, рыбалки или походов в кино — в «Авангарде» не планируется. Он заявил, что такие мероприятия точно не предусмотрены.