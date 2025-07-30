В Новосибирске девушка получила сильные ожоги после лазерной эпиляции в клинике

— Мастер не провела тест на чувствительность кожи и не обработала кожу перед процедурой. Также она игнорировала мои жалобы на боль — когда я сказала, что кожа жжет, она лишь ответила: «Это нормально, скоро пройдет». После процедуры появились ожоги 1−2 степени (что подтверждено дерматологом и экспертизой), волдыри и шрамы, которые не проходят, а также температура, воспаление и зуд, — написала девушка.