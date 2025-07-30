В Новосибирске девушка получила сильные ожоги после лазерной эпиляции в клинике

В Новосибирске девушка получила сильные ожоги после лазерной эпиляции. Она пришла на процедуру в клинику на улице Демьяна Бедного, но во время нее почувствовала сильную боль и жжение. Свой отзыв пострадавшая оставила в 2ГИС.
— Мастер не провела тест на чувствительность кожи и не обработала кожу перед процедурой. Также она игнорировала мои жалобы на боль — когда я сказала, что кожа жжет, она лишь ответила: «Это нормально, скоро пройдет». После процедуры появились ожоги 1−2 степени (что подтверждено дерматологом и экспертизой), волдыри и шрамы, которые не проходят, а также температура, воспаление и зуд, — написала девушка.
По ее словам, салон предложил компенсацию: возврат 1990 рублей за процедуру и 30 000 рублей «в счет морального ущерба», но ее она не получила. Однако в клинике заявили, что вернули девушке средства за процедуру, а также оплатили расходы на медицинские процедуры и препараты.