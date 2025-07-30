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Роспотребнадзор: красноярцы не получат компенсации за сбой интернета

В Красноярском Роспотребнадзоре сообщили, что согласно законодательству операторы связи не несут ответственности за отключения, произошедшие не по их вине.

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Источник: Freepik

В связи с этим перерасчет за неработающий мобильный интернет абонентам не предусмотрен.

Ведомство опубликовало комментарий в социальных сетях в ответ на запрос местного жителя. В нем уточняется, что если отключение вызвано действиями оператора, он обязан произвести перерасчет в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Однако в случаях, когда отключение произошло по обстоятельствам, не зависящим от оператора, он освобождается от ответственности.

Напомним, что в Красноярске нет интернета уже пятый день. Причину назвал губернатор Котюков.