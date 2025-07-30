Роспотребнадзор: красноярцы не получат компенсации за сбой интернета

В связи с этим перерасчет за неработающий мобильный интернет абонентам не предусмотрен.
Ведомство опубликовало комментарий в социальных сетях в ответ на запрос местного жителя. В нем уточняется, что если отключение вызвано действиями оператора, он обязан произвести перерасчет в соответствии с законом о защите прав потребителей.
Однако в случаях, когда отключение произошло по обстоятельствам, не зависящим от оператора, он освобождается от ответственности.
Напомним, что в Красноярске нет интернета уже пятый день. Причину назвал губернатор Котюков.